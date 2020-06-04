Якутск, , 08:26 — REGNUM В Якутии на стадии завершения процесс по переселению жителей села Берёзовка Среднеколымского района в незатопляемое возвышенное место.

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В этом населённом пункте, который ежегодно топит паводок, живут 400 человек, в основном эвены.

На уровне правительства Якутии ещё в 2017 году было принято решение о переселении села в безопасную местность.

Глава Якутии Айсен Николаев побывал на месте строительства нового посёлка.

«На возвышенном участке уже построены школа, 15 двухквартирных жилых дома. Продолжается строительство социальных объектов, жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры, фельдшерско-акушерского пункта, а также обустройство внутрипоселковых дорог», — сказал Николаеву глава Среднеколымского района Евгений Слепцов.

В 2019 году построили электростанцию, в ближайшее время начнут строить котельную, пишет SAKHALIFE.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей села Парень на севере Камчатки 4 июня эвакуируют из-за угрозы наводнения.