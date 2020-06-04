Кызыл, , 07:52 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол выписан из больницы после успешного завершения лечения COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, по результатам тестов на коронавирус получены два отрицательных результата.

В настоящее время глава уже приступил к исполнению своих обязанностей руководителя региона.

Напомним, 25 мая стало известно, что он был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса. По словам главы, он знал, что может заболеть, но осознанно продолжал работать.

С того времени обязанности главы выполнял первый зампред правительства республики Александр Брокерт.

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