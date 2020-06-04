Пекин, , 07:51 — REGNUM Главный регулятор Китая в сфере авиаперевозок скорректировал политику международных авиарейсов, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Как стало известно, Администрация гражданской авиации КНР позволит все большему количеству иностранных авиаперевозчиков возобновить рейсы в Китай с частотой раз в неделю уже с 8 июня. Соответствующая информация представлена официальном сайте ведомства.

Напомним, что после начала эпидемии нового коронавируса в Китае, страна прекратила большую часть международных перелетов с целью сдержать эпидемию. В связи с этим, многие застрявшие в Китае иностранцы вывозились из страны чартерными и гуманитарными рейсами.