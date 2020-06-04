Бишкек, , 07:40 — REGNUM В Киргизии за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает республиканский штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«На 4 июня 2020 года по республике зарегистрировано 28 новых случаев СOVID-19», — заявили в штабе.

Отмечается, что среди них семеро — медицинские работники. Также за минувшие сутки 27 пациентов излечились от инфекции и были выписаны из медицинских учреждений.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Киргизии с начала пандемии составило 1899. Жертвами осложнений COVID-19 стали 20 человек.