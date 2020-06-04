Ухань, Китай, , 07:39 — REGNUM Все обвинения, что новый коронавирус является рукотворным или вышел из Китайской национальной лаборатории биологической безопасности при Уханьском институте вирусологии целиком и полностью противоречат фактам, заявил директор лаборатории Юань Чжимин, передает 3 июня агентство Синьхуа.

Исследования генома нового коронавируса по всему миру показывают, что нет никаких свидетельств искусственного происхождения вируса. Эти исследования также показали, что его структура, лежащая в основе реконструкции генома, целиком и полностью отличается от любого известного вируса.

«Разработка и создание вируса, абсолютно неизвестного ранее, находится вне рамок существующих возможностей любой лаборатории нашего института. Мы никогда не принимали участие в разработке или создании новых вирусов и не планируем этого», — заявил Юань в интервью Синьхуа.

Многие ведущие международные академические журналисты, включая авторов журналов Lancet и Nature Medicine, опубликовали исследования об источнике вируса, которые указывают, что нет никаких свидетельств того, что SARS-CoV-2 был выведен в лаборатории, отмечает эксперт.

Национальная лаборатория биологической безопасности была запущена в январе 2015 года и является первой в Китае биологической лабораторией высшего уровня по исследованию патогенов четвертого класса (P4). Она сыграла ключевую роль в обеспечении способности страны заниматься профилактикой и сдерживанием вирулентных вирусов.

Будучи одной из десятков лабораторий P4 аналогичного уровня операционной биологической безопасности во всем мире, уханьская лаборатория проводит все виды жестких инспекций, которые отвечают международным стандартов, сообщил Юань. По его словам, лаборатория активна принимает участие в международном научно-техническом сотрудничестве и делиться исследовательской информацией и данными со всемирном на своевременной основе, публикует журналы и принимает участие в конференциях.

Так, 12 января уханьская лаборатория представила секвенирование генома вируса, будучи одним из специальных агентств при Национальной комиссии здравоохранения КНР, Всемирной организации здравоохранения. Когда исследователи из лаборатории обнаружили эффективные против вируса препараты, они опубликовали свои исследования в международных академических журналах в начале февраля.

В прошлом году лаборатория провела две международные конференции и приняла более 70 ученых со всего мира. Как член группы директоров лабораторий высокого уровня сдерживания (GOHLD), она осуществляла углубленное международное сотрудничество и обмены со многими странами, включая Францию, Соединенные Штаты и Германию, сообщает Юань.

«Я надеюсь, что все смогут оставить в стороне их предрассудки и поверить в науку и доказательства для формирования рационального исследовательского климата для отслеживания происхождении вируса», — подчеркнул Юань.