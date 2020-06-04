Кемерово, , 07:37 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 июня, за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Новокузнецк — десять, Кемерово — пять, Междуреченск — четыре, Белово — два, Киселевск — два, Краснобродский — один, Кемеровский МО — один, Прокопьевск — один, Гурьевский МР — один, Прокопьевский МО — один», — уточняется в оперативной информации. В то же выремя четыре пациента выздоровели: Кемерово — два, Осинники — один, Анжеро-Судженск — один.

Всего в Кузбассе официально зарегистрированы 666 пациентов с коронавирусом, 255 выздоровели, семеро скончались. Медицинскую помощь сейчас получают 404 пациента с коронавирусом. В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9475 человека.