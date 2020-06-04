Оренбург, , 07:17 — REGNUM В Оренбургской области по результатам проверки, проведенной по факту принудительного изъятия детей в Домбаровском районе, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

«Какие-либо подробности в интересах следствия сообщим позднее», — отметил старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбуржью Радик Галимов.

Ранее ведомство информировало о том, что изъятие четырех детей из семьи осуществлялось на основании постановления главы Домбаровского района, вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в доме.

Следствие заявило, что даст процессуальную оценку действию каждого должностного лица, поскольку в момент изъятия детей применялась физическая сила, а от родителей поступило заявление.

Напомним, скандал в регионе вокруг изъятия детей из семьи с заламыванием рук сопротивлявшейся матери и применением наручников вылился за пределы региона. Губернатор Денис Паслер заявил, что глава района отправлен в отставку.

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