Новосибирск, , 07:03 — REGNUM День открытых дверей в Новосибирском государственном университете (НГУ) впервые пройдёт в онлайн-формате. Мероприятие запланировано на 6 июня, сообщили в вузе.

«На все вопросы о поступлении в Новосибирский государственный университет в 2020 году ответит начальник управления академической политики НГУ Марина Шашкова», — уточнили в университете.

К онлайн-трансляции можно присоединиться по ссылке. Эфиры будут сохранены и опубликованы на странице Дня открытых дверей.