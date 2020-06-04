Берлин, , 07:00 — REGNUM 182 764 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Германии после подтверждения положительных результатов теста 394 пациентов, 4 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

Также за сутки от COVID-19 скончались 30 человек. Всего в стране зафиксировано 8 581 летальных исходов от данного заболевания. Кроме того, более 167 тысяч больных вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Германии разрешил собрания граждан в общественных местах численностью менее 10 человек.

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