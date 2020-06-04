Гонконг, Китай, , 06:46 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с эпидемией COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено за все время 1093 случая инфицирования, включая четыре смертельных. Из них 1039 человек были выписаны из больниц региона, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Кроме того, в САР Макао выявлено всего 45 случаев инфицирования, все заболевшие были вылечены. На Тайване подтверждено 443 заболевших, включая семерых погибших и 428 выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая было подтверждено всего 83 022 случая заболевания опасной инфекцией, включая 78 319 выздоровевших и 4634 погибших. В больницах остается еще 69 человек.