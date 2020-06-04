Кызыл, , 06:45 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол потребовал от министерства труда республики и социальных служб взять под особый контроль выплаты пособий на третьего и последующего ребёнка в возрасте до трёх лет. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

С начала года выплаты получили 567 семей, что меньше половины из тех, кто имеет на них право.

«Ни за что не поверю, что остальным семьям с малышами до трех лет 11 322 рубля не нужны, особенно сейчас. Скорее всего, это сложные семьи, с трудной ситуацией, и многие попросту даже не знают, что им положены такие пособия», — отметил глава.

Он призвал соцработников дойти до каждой многодетной семьи, и проследить, чтобы полученные деньги были потрачены на детей. Шолбан Кара-оол напомнил, что республика вошла в программу в виде исключения. Дело в том, что программа действует для регионов с низкой рождаемостью, тогда как в Туве показатели высокие.

Читайте также:

Дополнительные выплаты на детей получат более 21 тысячи семей в Туве

Почти сто тысяч семей в Туве претендуют на выплаты на детей до 16 лет