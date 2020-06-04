Вашингтон, , 06:51 — REGNUM В США с полок ряда магазинов сети розничной торговли Walmart исчезли боеприпасы и огнестрельное оружие. О решении торговой компании временно убрать их из продажи в связи с участившимися случаями мародёрства на фоне протестов, 3 июня сообщает телекомпания CNN.

«Мы, являясь ответственным продавцом охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, из мер предосторожности временно изымаем с прилавков некоторых наших магазинов огнестрельное оружие и патроны», — заявили в Walmart.

Телекомпания уточняет, что из-за погромов в ряде районов США, связанных с протестами из-за смерти от рук белого полицейского чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сеть уже изъяла эти товары из магазинов тех районов. Теперь же Walmart убрала опасные товары с полок магазинов и в других регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение закона (принятого в 1807 году, известного под названием «акт о восстаниях»), позволяющего применять армию для подавления беспорядков на территории США.

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