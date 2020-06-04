Ухань, Китай, , 06:31 — REGNUM В провинции Хубэй в центральной части Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Как отметили в провинциальной комиссии здравоохранения, ни одного нового бессимптомного случая инфицирования также не было выявлено в регионе, в то время как еще с 31 человека был снят карантин. Еще 245 человек с бессимптомных течение заражения числится в регионе.

В настоящее время на лечении в больницах региона числится три человека с диагнозом COVID-19, из них один — в тяжелом состоянии. Напомним также, что провинция Хубэй ранее была эпицентром эпидемии COVID-19 в Китае.