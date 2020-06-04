Якутск, , 06:29 — REGNUM С 1 июня в Якутии открылись бесплатные площадки для дополнительного образования детей летом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Для детей подготовлены различные программы по трём группам: федеральные, региональные и муниципальные.

Федеральными программами охвачены 16 тыс. детей, здесь учитываются и те ребята, которые занимаются на всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» и в программах российского движения школьников.

1 268 обучающихся проходят занятия в рамках региональных программ. Дети учатся в республиканском ресурсном центре «Юные якутяне», в Малой академии наук и центре «Сосновый бор».

13 645 ребят изучают образовательные программы в районах Якутии по шести направлениям: художественное, естественно-научное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное и техническое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области планируют открыть восемь детских загородных лагерей для более 15 тыс. школьников. Ранее в детских лагерях отменили первую смену. Сейчас решается вопрос, заработают ли оздоровительные учреждения с 1 июля.