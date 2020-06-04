Петропавловск-Камчатский, , 07:10 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском коронавирус подтверждён у 110 работников скорой помощи. Один из них, 60-летний водитель, скончался утром 4 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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4 июня на смену в Петропавловске-Камчатском заступили шесть бригад скорой помощи — четыре минздрава Камчатки и две — Центра медицины катастроф. По нормативу в городе должны работать 18 бригад.

Всего, по состоянию на 4 июня, в Камчатском крае скончались три пациента, у которых был лабораторно подтверждён коронавирус.

В минздраве региона добавили, что на станцию скорой помощи из других медучреждений направлены диспетчеры.

Как сообщало ИА REGNUM, завоз вахтовиков в условиях пандемии создал огромные проблемы на Камчатке. Вспышки заражения коронавирусом зафиксированы на ГОК «Аметистовый» группы «Ренова» Виктора Вексельберга (40 человек) и в Усть-Большерецком районе, где заразились 29 рыбообработчиков.