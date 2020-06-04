Сеул, , 06:06 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось за сутки на 39 и достигло 11 629, сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

При этом 10 499 человек уже выздоровели. Кроме того, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 осталось неизменным — 273.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня власти Южной Кореи решили выделить 111,5 млрд вон (около $91,6 млн) для разработки методов лечения COVID-19 и вакцины от SARS-CoV-2.

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