Петропавловск-Камчатский, , 07:04 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе встречи с профсоюзными организациями региона предложил изменить действующую систему преференций для жителей Крайнего Севера. При этом Солодов подчеркнул, что речь ни в коем случае не идёт об ухудшении положения трудящихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Преференции, связанные с работой в районах Крайнего Севера, до сих пор регламентируются противоречивыми и не всегда соответствующими друг другу нормативно-правовыми актами федерального и регионального уровней. Часть этих документов действует ещё с советского времени и с тех пор никак не актуализировалась. Мы находимся в принципиально иных экономических реалиях, а до сих пор действуем согласно актам того времени. Речи не идёт о том, чтобы снизить гарантии. Ни в коем случае. Но я предлагаю поменять сам характер исчисления, сам принцип формирования доплат. Я готов ставить этот вопрос на федеральном уровне. Какой именно будет новая система — это уже предмет нашего диалога. Вопрос требует взвешенного и внимательного отношения. Могу уверить всех трудящихся Камчатского края, что не намерен поднимать вопрос об изменении районного коэффициента и приведение его в соответствие с федеральным. Права трудящихся не могут быть дискриминированы», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 года власти Приморья «втихую» понизили районный коэффициент, прямо влияющий на начисление зарплаты приморцам. Это вызвало серьёзное недовольство населения региона. Губернатору Приморья Олегу Кожемяко напомнили о многочисленных разговорах о привлечении людей в ДФО, о мерах по остановке оттока населения. Однако на попятную приморские власти не пошли и узаконили постановление. Профсоюзы Приморья обратились в прокуратуру. После этого власти края сообщили, что, наряду со снижением коэффициента, они увеличат оклады работникам на 10%.