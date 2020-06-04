Ричмонд , США, , 05:47 — REGNUM Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортем намерен объявить о демонтаже памятника командующему армией Конфедеративных Штатов Америки Роберту Ли, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в администрации.

По данным источника, памятник демонтируют с постамента и поместят в спецхранилище. Потом памятник могут переместить в другое место. Пока дата снятия памятника генералу Ли не называется.

Также мэр столицы штата Вирджиния Ричмонда Левар Стоуни заявил, что намерен демонтировать памятники конфедератам с центральной улицы города. По его словам, наличие конфедератских мемориалов оскорбляет чувства чернокожих.