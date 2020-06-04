Якутск, , 07:07 — REGNUM В Якутии за прошедшие сутки выявлено 94 новых сучая заражения коронавирусом, 64 человека выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске — 60 новых носителей SARS-CoV-2, 19 — в Ленском районе, семь — в Намском, по три — в Мегино-Кангаласском и Мирнинском и два — в Алданском районе.

Всего на 4 июня общее число выявленных инфицированных в республике составляет 2 308 человек, выздоровели 1 037 пациентов, 20 человек — в тяжёлом состоянии.

За минувшие сутки в центре экстренной медицинской помощи Якутска скончалась женщина 89 лет. У неё был ряд сопутствующих хронических заболеваний. Всего умерли десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в пандемию коронавируса система здравоохранения показала себя с положительной стороны, стандарты оказания медпомощи выше, чем в других странах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».