Ханчжоу, Китай, , 05:35 — REGNUM Организаторы Азиатских Пара Игр 2022 заявили, что подготовка к мероприятию идет по плану, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Оргкомитет Азиатских Пара Игр в Ханчжоу, столице китайской провинции Чжэцзян, начал подготовку еще в декабре 2019 года. За последние полгода эмблема «Вперед» и слоган «Сердца встречаются, мечта сияет», а также талисман игр «Фэйфэй» были официально представлены.

«Мы воспользуемся этой подготовкой как возможностью помочь в развитии людям с ограниченными возможностями и ускорить создание безбарьерного города», — заявил заместитель генерального секретаря HAPGOC и вице-мэр Ханчжоу.

Четвертые Азиатские Пара Игры стартуют 9 октября 2022 года, спустя всего две недели после церемонии закрытия Азиатских Игр, которые были учреждены в 1851 году. Предыдущие игры прошли с 18 августа по 2 сентября 2018 года в южнокорейском Инчхоне.