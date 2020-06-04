Чанша, Китай, , 05:13 — REGNUM Наводнения, вызванные сильными ливнями, отрезали дорожное сообщение и затопили пахотные земли в целом ряде районов центральной китайской провинции Хунань, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в провинциальной штаб-квартире по контролю за наводнениями и борьбе с засухой, с 8:00 по местному времени 2 июня до 8:00 следующих суток, мощные ливни обрушились на 63 уезда провинции Хунань. Уровень воды в девяти водоемах региона превысили максимально допустимый уровень. Сошли оползни, оказались повреждены дома в некоторых районах.

Местные власти принимают усилия по устранению последствий разгула стихии. Отметим, что провинция Хунань вошла в период паводков и наводнений 1 июня. Дождливая погода ожидается всю следующую неделю.