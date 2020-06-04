Владивосток, , 05:15 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и несколько сотрудников правительства региона сдали тесты на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Вместе с главой региона тестирование прошли некоторые сотрудники службы протокола и правительства Приморья, в том числе пресс-службы. У всех результат отрицательный, но результаты пришли ещё не все. Признаков ОРВИ нет ни у кого.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатора Приморья и несколько сотрудников правительства региона проверили на коронавирус из-за контакта с журналисткой «ОТВ Прим» Александрой Мостовой, у которой 2 июня подтвердился положительный тест.