Пекин, , 05:07 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая по выздоровлению покинули еще пять пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Еще 69 пациентов по-прежнему получают медицинскую помощь в госпиталях страны. В общей сложности 78 319 пациентов было вылечены и выписано из больниц на конец дня 3 июня. Общее число заболевших в стране достигло 83 022 человек, из которых 4634 оказались смертельными.

Как сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, за прошедшие сутки в Китае не выявлено ни одного локального случая инфицирования COVID-19, но зафиксирован один «импортный», то есть привнесенный из-за рубежа случай заболевания.