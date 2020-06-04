Благовещенск, , 05:09 — REGNUM Чиновники Пенсионного фонда России в Амурской области потребовали у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаченные им ко Дню Победы деньги, гарантированные президентом.

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Сейчас в безобразном инциденте разбирается прокуратура.

В апреле 2020 года ветераны конфликта на острове Даманском в 1969 году получили гарантированные президентом России Владимиром Путиным выплаты ко Дню Победы: по 75 тыс. рублей. Однако после майских праздников все они получили «письма счастья» из Пенсионного фонда Амурской области:

«Ошибочно вынесенное решение о выплате вам 75 тыс. рублей на основании указа президента номер 100. Нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм».

«Это, конечно, очень горько и обидно», — прокомментировал НТВ ситуацию участник конфликта на Даманском Павел Косицын.

Многие старики-ветераны уже успели потратить полученные деньги.

В Пенсионном фонде Приамурья сообщили, что ошибку обнаружили уже после произведения выплат. Чиновники утверждают, что принесли ветеранам свои извинения.

Прокуратура Амурской области проводит проверку. В ведомстве сообщили, что, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Между тем, многие ветераны Даманского деньги уже вернули, а те, у кого их не оказалось, теперь по предписанию ПФ, обязаны будут возвращать их частями.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о выплате каждому ветерану Великой Отечественной войны 75 тыс. рублей к 75-й годовщине Победы.