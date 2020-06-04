Пекин, , 05:01 — REGNUM На материковой части Китая подтвержден один новый «импортный» случай инфицирования COVID-19, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число таких пациентов достигло 1763 за все время эпидемии в Китае. Один новый импортный случай был выявлен в провинции Гуандун, при этом, ни одного нового случая подозрения на инфицирование в стране нет.

Из общего числа импортных случаев на материковой части Китая 1703 человека покинули госпитали по выздоровлению, еще 60 остаются госпитализированными. Смертей среди этой группы пациентов нет.