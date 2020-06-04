Владивосток, 4 июня 2020, 05:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 67 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Темп прироста заболевших составил 2,6%. Всего на 4 июня число носителей SARS-CoV-2 составляет 2 211 человек, выздоровели — 1 290 пациентов.
Не смогли справиться с болезнью ещё два приморца, всего скончался 21 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, проявления коронавирусной инфекции у пациентов пожилого возраста могут не соответствовать тяжести заболевания и прогнозам.
«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки», — пояснили в Минздраве РФ.