Владивосток, , 05:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Приморье выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 67 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Темп прироста заболевших составил 2,6%. Всего на 4 июня число носителей SARS-CoV-2 составляет 2 211 человек, выздоровели — 1 290 пациентов.

Не смогли справиться с болезнью ещё два приморца, всего скончался 21 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, проявления коронавирусной инфекции у пациентов пожилого возраста могут не соответствовать тяжести заболевания и прогнозам.

«У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки», — пояснили в Минздраве РФ.