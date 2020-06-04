Бразилиа, , 04:53 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки умерло рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 1349 человек, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения.

Также за 3 июня в стране выявили 28 633 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии достигло 584 016. Число жертв осложнений COVID-19 выросло до 32 548 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бразилии от осложнений COVID-19 умерли 1262 человека. Сейчас Бразилия удерживает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом нового типа.

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