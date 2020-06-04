Пекин, , 04:53 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного локального случая заболевания COVID-19, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Тем не менее, за сутки был выявлен один новый «импортный» случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа в провинции Гуандун материковой части страны, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики.

Ни одного нового случая подозрения на инфицирование COVID-19 не было выявлено в Китае за прошедшие сутки, смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки также не зарегистрировано в Китае.