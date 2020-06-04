Пекин, , 04:48 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю выпустили предложение о пересмотре 86 тыс. случаев ошибочного смягчения приговора, условно-досрочного освобождения и временного освобождения от ответственности, рассмотренных судами Китая с 2018 года, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Около 80 тыс. предложений было принято, сообщили в Верховной народной прокуратуре Китайской Народной Республики 3 июня. Всего 52 таких дела, связанных с неправомерными действиями в личных интересах, было направлено на дорасследование, сообщили в прокуратуре. Верховная прокуратура Китая таже выпустила три руководства по пересмотру трех типов таких дел.

Напомним, что с 2018 года власти Китая начали пересмотр уголовных и иных дел, по которым были вынесены ошибочные или слишком строгие приговоры, связанные с перегибами. Теперь пришло время исправлять перегибы в другую сторону.