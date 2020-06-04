Урумчи, Китай, , 04:41 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая была принята серия мер поддержки и стабилизации занятости, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Всего в регионе было создано 179 800 новых городских рабочих мест с 23 января по конец апреля текущего года, если верить данным регионального правительства. Из-за пандемии нового коронавируса регион был вынужден принять серию мер поддержки сфер гостиничного бизнеса, общепита, торговли, логистики и культурного туризма.

Помощь была оказана малым, средним и микропредприятиям, а также индивидуальным лицам в сфере налоговой политики, испытывающим трудности. На конец апреля 99,38% малых, средних и микропредприятий, а также 88,01% самозанятых в Синьцзяне возобновили свою работу и производство. Их финансовое бремя было снижено на 17,45 млрд юаней (около $2,45 млрд).