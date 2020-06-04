Чанша, Китай, , 04:34 — REGNUM Раковая ферма в центральной китайской провинции Хунань обзавелась компьютеризированной рельсовой дорогой для перевозки продукции из пруда на рынок, что существенно снизило стоимость транспортировки, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Поезда были изготовлены для Хунсиской раковой фермы в поселке Таньцзяшань уезда Сянтань под индивидуальный заказ. Ферма ранее нанимала рабочих для перевозки продукции на рынок, сообщил глава фермы Чэн Цзяньцзюнь.

Поезда могут перевозить до 200 кг продукции единовременно. Более 1000 юаней (около $140) экономится ежедневно на стоимости перевозки благодаря поездам, сообщил Чэн. Он также заметил, что железнодорожные линии учитывают рельеф местности и могут управлять удаленно.