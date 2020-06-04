Кито, 4 июня 2020, 04:14 — REGNUM Оружие, которое было найдено в ходе обыска в доме экс-президента Эквадора Абдалы Букарама, стало причиной его задержания, 3 июня сообщается на странице эквадорской прокуратуры в Twitter.
Обыск проводился в рамках расследования о дела о хищениях при закупках медикаментов. Поскольку Букарам не смог предоставить документы ему грозит уголовное преследование за незаконное владение оружием.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Колумбии началось предварительное расследование против сенатора и бывшего президента страны Альваро Урибе.
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