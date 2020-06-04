Кемерово, , 04:04 — REGNUM В Кузбасса после перерыва из-за коронавируса возобновили работу передвижные маммографы клинического онкологического диспансера. До конца недели они работают в Ленинск-Кузнецком и Мысках. Ежедневно исследование будут проходить более 50 женщин в возрасте от 40 до 75 лет. Работа организована с соблюдением особых мер профилактики коронавируса, сообщили в администрации региона.

Как отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, это уже второй наш шаг по снятию ограничений и возвращению системы здравоохранения к работе в обычном режиме.

«Сначала мы возобновили оказание плановой помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Теперь к работе готовы передвижные маммографы и с 3 июня кузбасские женщины из отдалённых территорий смогут обследоваться для профилактики и ранней диагностики онкозаболеваний», — уточнил Цивилёв.

Напомним, три передвижных маммографа поступили в регион осенью 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». В прошлом году были обследованы более 7,5 тыс. женщин, у 33 обнаружен рак молочной железы, в большинстве случаев, на начальной стадии.

Согласно официальным данным, ежегодно новообразования молочной железы выявляют более чем у 1,2 тыс. жительниц Кемеровской области.