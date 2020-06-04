Новосибирск, , 03:55 — REGNUM В Новосибирском областном онкодиспансере в 2020 году построят два новых корпуса. Депутаты Законодательного собрания региона одобрили выделение денежных средств, сообщает медучреждение.

По словам главного врача онкодиспансера Олега Иванинского, прежде всего планируется возведение корпуса, предназначенного для отделения химиотерапии в условиях дневного стационара. Сейчас пациенты дневного стационара получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. После введения нового корпуса потоки пациентов будут разделены, а в круглосуточном стационаре добавятся коечные места, что позволитдополнительно пролечить около 650 случаев.

Этот двухэтажный корпус площадью более 1000 кв. м запланирован на территории Новосибирского онкодиспансера на ул. Плахотного.

Второй корпу предназначен для размещения новейшего оборудования. Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием позволит проводить высокотехнологичные исследования в кратчайшие сроки. Стоимость оборудование 160 млн рублей. Средства выделяются их федерального бюджета.