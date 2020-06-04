Магадан, Магаданская область, , 03:44 — REGNUM Магаданская область с начала года выполнила показатели федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Лесное хозяйство Дальнего Востока приобрело 118 единиц лесопожарной спецтехники, а также 21 единицу лесохозяйственной.

Из федерального бюджета Магаданская область получила на исполнение проекта 22,6 млн рублей. В первом полугодии 2020 года на сохранение лесов выделено 1,3 млн рублей.

Финансирование пошло на увеличение площади лесовосстановления в 126,82 га, не переданных в аренду. На выполнение работ по естественному лесовосстановлению без продажи лесных насаждений для заготовки древесины на землях лесного фонда области заключен госконтракт с ООО «Колымская лесная компания». Работы выполнят в срок до конца октября 2020 года. Кроме того, за счёт средств арендаторов запланировано выполнение работ на площади 3250 га.

На оснащение лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров предусмотрены 20,3 млн рублей. Уже заключены госконтракты на приобретение семи единиц техники — пять автомобилей и два гусеничных трактора, поставка которых ожидается до 30 сентября. Также департамент лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Колымы объявил аукцион на приобретение инвентаря.

На оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием выделены 1,5 млн рублей. Уже поступили 45 единиц техники, в том числе автомобиль и бензопилы; планируется закупка инвентаря.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 26 пожаров в лесах было потушено в России 3 июня.