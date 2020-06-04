Тирасполь, , 03:31 — REGNUM Еще один человек с заболеванием COVID-19 скончался за последние сутки в Приднестровье, сообщает оперштаб республики по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о 39 зарегистрированных смертях от COVID-19 и 1004 выявленных случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Приднестровской Молдавской Республике.

Отмечается, что 20 мая 68-летний пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него началась вирусно-бактериальная пневмония. Кроме того, мужчина страдал несколькими хроническими болезнями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что период пандемии коронавируса стал своего рода «экзаменом» для молдавско-приднестровских отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приднестровье за сутки выявили 11 случаев заражения SARS-CoV-2