Сантьяго, , 02:27 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4942 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Среди новых пациентов 405 не проявляют симптомов заболевания. Также 1218 человек были госпитализированы и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Чили достигло 113 628. Также за 3 июня в стране 87 человек скончались от осложнений COVID-19. С начала пандемии в Чили от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 1275 человек.