Стокгольм, , 08:39 — REGNUM Все жители Стокгольмского региона, имеющие явные симптомы COVID-19, смогут пройти тестирование на выявление коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением выступила финансовый управляющий столицы Швеции Ирен Свенониус. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы готовимся к тестированию приоритетной четвертой группы в ближайшее время, и это уже совсем скоро», — заявила Свенониус.

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день проверить себя на наличие COVID-19 могут представители профессий, занятые в «социально значимых видах деятельности», как пожарные, полицейские и сотрудники транспорта, если у них проявляются симптомы заболевания. Однако теперь все жители столицы Швеции, у которых наблюдаются симптомы заболевания, смогут получить возможность пройти тестирование. Сообщается, что в настоящее время столичные власти пытаются решить, как сделать так, чтобы тестирование граждан с симптомами коронавируса прошло без необходимости их появления в медицинских учреждениях, куда приходят другие граждане, в том числе пожилые люди, у которых симптомы отсутствуют.