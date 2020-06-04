Лондон, , 00:58 — REGNUM Третий Глобальный саммит по вакцинам пройдёт 4 июня при участии глав 35 стран и правительств, пишет 3 июня газета The Guardian.

Председателем саммита выступит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Основной целью мероприятия станет сбор средств на финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) до 2025 года.

«Я настоятельно призываю вас присоединиться к нам, чтобы укрепить этот спасительный альянс и открыть новую эру глобального сотрудничества в области здравоохранения», — сказал Джонсон накануне саммита.

Отмечается также, что в течение пяти лет Великобритания направит на нужды альянса 1,65 млрд фунтов стерлингов ($2,07 млрд).

Отмечается также, что в течение пяти лет Великобритания направит на нужды альянса 1,65 млрд фунтов стерлингов ($2,07 млрд). Всего в ходе саммита организаторы планируют привлечь «по меньшей мере дополнительные $7,4 млрд».

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