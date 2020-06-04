Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM Вакцину от коронавируса в США будут производить пять компаний, им обеспечат доступ к дополнительному финансированию со стороны правительства, 3 июня пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники.

По информации издания, администрация президента США Дональда Трампа доверит производство вакцины компаниям Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca. Официальное объявление об этом Белый дом планирует сделать в течение ближайших недель.

В соответствии с планами правительства, испытания каждой вакцины будут проводиться с привлечением 30 тыс. добровольцев всех возрастных групп.

Ранее Трамп сообщал, что в деле разработки вакцины против коронавирусной инфекции достигнут значительный прогресс.

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