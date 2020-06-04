Маскат, , 00:32 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 738 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского минздрава.

Отмечается, что все новые случаи инфицирования связаны с передачей инфекции внутри страны. Общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Омане достигло 13 538. Также за 3 июня в стране скончались восемь человек от осложнений COVID-19.

Всего с начала пандемии в Омане от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, скончались 67 человек. Еще 2845 вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.

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