Ашхабад, , 00:11 — REGNUM Из-за предпринимаемых правительством Туркмении мер по профилактике проникновения коронавируса на территорию страны государственное агентство «Туркменские железные дороги» вводит новые правила для пассажиров, желающих попасть в приграничные районы. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

Теперь пассажиры, купившие железнодорожные билеты до станций Керки, Газожак, Дарганата, Фарап, Серхетабат, Тахтабазар, Каахка, Этрек и Героглы, обязаны получить справку о состоянии здоровья или разрешение от полиции, либо документ, подтверждающий отправку в рабочую командировку.

Также пассажирам необходимо приходить на железнодорожную станцию минимум за 45 минут до времени отбывания поезда и пройти необходимую санитарно-эпидемиологическую проверку.

«Туркменские железные дороги» подчеркивают, что в случае отсутствия у пассажиров необходимых документов, их не допустят до путешествия на поезде.