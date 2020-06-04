Иерусалим, , 00:00 — REGNUM Проживающие в Российской Федерации израильтяне могут остаться без медицинской помощи, а когда они вернутся в Израиль и вовсе станут невыездными. Об этом сообщает 9 канал израильского телевидения.

Управляющий партнер адвокатского офиса «Коваленко-Зернопольский», израильский адвокат Алекс Зернопольский напомнил, что граждане Израиля ежемесячно делать отчисления в Институт национального страхования («Битуах Леуми»). Однако в условиях пандемии, когда границы закрыты со взносами могут возникнуть проблемы.

Адвокат отмечает, что когда ограничительные меры будут отменены израильтянам, проживающим за пределами Израиля следует явиться в «Битуах Леуми» для корректировки начисления ежемесячных взносов. Если же они это не сделают, то может образоваться долг, который в определенный момент будут взыскивать.

Если же израильтянин год или полтора никак не взаимодействовал с Институтом национального страхования и у него накопились долги, то он перестает быть резидентом Израиля. Это приведет к тому, что он не сможет получать бесплатное медицинское обслуживание.