Париж, , 23:53 — REGNUM Во Франции за последние сутки от COVID-19 умер 81 человек, сообщает 3 июня BFMTV, ссылаясь на данные Главного управления здравоохранения.

С учётом этих данных, во Франции в списках умерших от COVID-19 числится 29 021 человек.

Уточняется, что из них в больницах умер 18 671 пациент, а в домах престарелых 10 350.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил о новом этапе смягчения ограничительных мер, объявленных в стране из-за пандемии коронавируса.

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