Лондон, , 23:42 — REGNUM Обновление Odyssey популярного космического многопользовательского симулятора Elite Dangerous впервые позволит игрокам пройтись по поверхностям планет. Разработчики опубликовали новый трейлер 3 июня на YouTube-канале проекта.

Создатели игры сообщили, что релиз Odyssey состоится в начале 2021 года. Издание PC Gamer предположило, что геймерам нужно будет выбирать для пеших прогулок экипировку, подходящую для миссии. Кроме того, разработчики намекнули, что игроки смогут поучаствовать в планетарных боях.

Напомним, посадка на планеты была реализована Frontier Developments с выходом дополнения Horizons, однако игроки могли передвигаться по ним лишь на колёсном транспорте Surface Recon Vehicles (SRV). Ранее студия сообщила, что с выходом Odyssey в Elite Dangerous появятся авианосцы.

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