Вашингтон, , 23:14 — REGNUM После запуска в США Phantasy Star Online 2 поклонники массовой онлайн-игры, столкнувшиеся с проблемами из-за Windows Store, придумали как запускать её в обход сервиса Microsoft. Об этом 3 июня сообщил журнал PC Gamer.

Они разработали собственный лончер, который позволил избавиться практически от всех основных ошибок. Программа получила название PSO2 Tweaker, с её помощью игроки могут производить установку Phantasy Star Online 2 и обновлять её до текущей версии даже не открывая Windows Store. При этом программа имеет ряд полезных функций.

Релиз англоязычной Phantasy Star Online 2 в США состоялся 27 мая 2020 года. После этого многие геймеры стали жаловаться, что они не могут запустить игру, хотя некоторые не испытывали подобных проблем. Разработкой и изданием Phantasy Star Online 2 занимается компания Sega.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Destiny 2 выпустили новый тизер-трейлер