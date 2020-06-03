Вологда, 3 июня 2020, 23:12 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области улучшается. Власти региона задумались о «второй волне» снятия ограничений.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на Вологодчине подтверждено 998 случаев новой коронавирусной инфекции. По этому показателю область занимает 67 место из 85 субъектов страны и 8 место среди субъектов Северо-Запада. За прошедшие сутки прирост составил 19 человек. Динамику появления новых случаев удалось стабилизировать благодаря своевременно предпринятым мерам по локализации вспышек инфекции в медицинских учреждениях и вахтовых городках.
По мнению главы региона, такая низкая динамика позволяет с осторожным оптимизмом говорить уже о следующих шагах по ослаблению карантина.
Добавим, что с начала эпидемии в Вологодской области выздоровели 439 человек, у которых был диагностирован COVID-19, 11 скончались. Всего в регионе провели более 158 тысяч исследований на коронавирус.