Вологда, , 23:12 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Вологодской области улучшается. Власти региона задумались о «второй волне» снятия ограничений.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на Вологодчине подтверждено 998 случаев новой коронавирусной инфекции. По этому показателю область занимает 67 место из 85 субъектов страны и 8 место среди субъектов Северо-Запада. За прошедшие сутки прирост составил 19 человек. Динамику появления новых случаев удалось стабилизировать благодаря своевременно предпринятым мерам по локализации вспышек инфекции в медицинских учреждениях и вахтовых городках.

«Количество госпитализированных пациентов день ото дня снижается, а количество выздоровевших — растет. В регионе проведено более 160 тысяч исследований. Но главный показатель для нас — это коэффициент распространения инфекции. Пятый день подряд он держится на уровне 0,6, и это один из лучших показателей в стране», — напомнил Олег Кувшинников.

По мнению главы региона, такая низкая динамика позволяет с осторожным оптимизмом говорить уже о следующих шагах по ослаблению карантина.

«Если мы выдержим эту динамику в течение ближайших четырех дней, и коэффициент распространения инфекции будет меньше 0,8, то с понедельника я готов рассмотреть вопрос о снятии ограничений второго этапа. Прошу органы местного самоуправления подготовить списки организаций и предприятий, которые, при выполнении всех озвученных условий, смогут приступить к работе уже на следующей неделе», — резюмировал губернатор.

Добавим, что с начала эпидемии в Вологодской области выздоровели 439 человек, у которых был диагностирован COVID-19, 11 скончались. Всего в регионе провели более 158 тысяч исследований на коронавирус.