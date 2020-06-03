Женева, Швейцария, , 23:08 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 93 246 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 3 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии достигло 6 287 771 человека.

Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончался 3621 пациент с COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев летального исхода, связанных с коронавирусом возросло до 379 941.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 113 198 новых выявленных случаях заражения и 4242 умерших от COVID-19.