Афины , , 23:06 — REGNUM Столкновения с полицией произошли 3 июня рядом со зданием американского посольства в Афинах, передаёт ERT.

В греческой столице протестующие провели марш. В общей сложности в протестной акции приняли участие несколько тысяч жителей Афин.

Упоминаются среди участников члены непарламентских партий Греции «Народное единство» и «Антарсия».

Отмечается, что, начавшись мирно, акция переросла в нападения на полицейских, в том числе с применениями коктейлей Молотова и камней. Были подожжены мусорные баки.

Участников беспорядков разгоняли слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Теперь, завершения беспорядков дороги в районе посольства свободны, по ним снова ездят машины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты у американского посольства стали эхом протестов в самих США, где 25 мая полицейские загубили жизнь человека среди бела дня: погиб чернокожий Джордж Флойд, причём вся сцена задержания попала на видео.

Протесты начались на следующий день: сначала в городе, где произошёл инцидент с Флойдом — в Миннеаполисе (штат Миннесота, США), а затем и в других городах. В итоге протестами оказались охвачены более 300 американских городов.

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