Лондон, , 22:58 — REGNUM Компания Bandai Namco анонсировала третью часть гоночного симулятора Project CARS. Трейлер был опубликован 3 июня на YouTube-канале проекта.

В предыдущих играх серии отсутсвовали некоторые функции, характерные для современных автосимуляторов, разработчик решил исправить это в новом проекте. В частности, создатели игры полностью изменили режим карьеры и добавили функцию модернизации автомобилей.

Геймеры смогут устанавливать на свои виртуальные спортивные авто более мощные двигатели, новые подвеску и выхлопную систему. Таким образом, они смогут пройти игру на своей любимой машине.

Разработкой Project CARS 3 занимается британская студия Slightly Mad. Релиз игры на платформах PS4, Xbox One и ПК запланирован на лето 2020 года.

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